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Источник: в Тюменской области известный писатель устроил ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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После ДТП виновник аварии отказался от медицинской помощи Фото:

Доктор исторических наук и писатель Вячеслав Софронов (Тобольск, Тюменская область) стал виновником ДТП с большегрузом. Об этом URA.RU рассказал собственный источник. Перед тем, как столкнуться с КАМАЗом, мужчина подрезал пассажирский автобус.

«Вячеслав Софронов сегодня с утра гнал по делам. Сначала чуть не столкнулся с пассажирским автобусом, потом вылетел на встречку и там уже встретился с КАМАЗом», — рассказал URA.RU собственный источник. Видео с места аварии опубликовали в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД региона, сегодня утром в Тобольске на улице Семена Ремезова столкнулись Jeep Commander и КАМАЗ. «Предварительно, 71-летний водитель джипа при обгоне автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с КАМАЗом. Оба водителя получили травмы», — рассказали URA.RU в ведомстве.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области рассказали, что один из участников аварии был доставлен в больницу. Там он отказался от медицинской помощи.

Сам Вячеслав Софронов в беседе с URA.RU не стал опровергать или подтверждать свое участие в ДТП. «Давайте все вопросы к ГИБДД», — ответил историк на вопросы агентства.

Вячеслав Софронов — доктор исторических наук, член Союза писателей России, лауреат литературной премии УрФО. Ему 71 год. Выпустил 12 книг, среди которых романы об истории Западной Сибири, рассказы и пьесы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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