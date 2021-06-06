Мэрия в ХМАО откроет детский лагерь на месте ковидного изолятора

Власти Нижневартовска утверждают, что пребывание детей в этом месте безопасно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Нижневартовска (ХМАО) открывают детский лагерь на базе гостиничного комплекса, который в период пандемии использовался в качестве ковидного изолятора. В мэрии утверждают, что пребывание в этом месте безопасно. Об этом URA.RU рассказала заместитель главы Нижневартовска Ирина Воликовская.

«После закрытия обсерватора в гостиничном комплексе „Альберта Хаус“ была произведена качественная санобработка и сделан косметический ремонт. Он уже принимал постояльцев, поэтому никаких угроз для детей нет», — добавила Воликовская.

Жители города обеспокоены наличием ковровых покрытий, на которых мог остаться вирус. Однако, по словам чиновницы, в период работы ковидного изолятора из помещений гостиницы были убраны и ковровые покрытия, и практически вся мебель.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО массово закрывают ковидные госпитали и обсерваторы. В регионе сократилось число пациентов с коронавирусом.