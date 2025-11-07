В ХМАО начали строить зимники и ледовые переправы к отдаленным поселкам

В ХМАО начали строить зимники и ледовые переправы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО приступили к обустройству зимников и ледовых переправ. В этом сезоне дорожникам предстоит построить 57 зимних дорог и 61 ледовую переправу в семи районах округа. Об этом сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«Начало строительства зимников и ледовых переправ по-настоящему жизненно важное событие — по сезонным маршрутам можно легко и быстро добраться до районных центров, доставить продукты, медикаменты и почту», — отмечается в сообщении. Строительством занимается АКО «ГК Северавтодор», которое уже начало работы на отдельных участках.

Основной срок ввода зимних маршрутов запланирован на 25 декабря 2025 года. Часть дорог будет открыта раньше — участок «Ханты-Мансийск — Талинка — Белогорье» до 1 декабря, а трассу «Белогорье — Луговской» с ледовой переправой через протоку Ендырская — до 15 декабря. График нагрузки на переправы будет постепенно увеличиваться с 20 до 60 тонн к концу января.

