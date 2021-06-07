Гудков заявил, что не пойдет на выборы в Госдуму

Он убежден, что в его положении это невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гудков не планирует участвовать в выборах 19 сентября этого года. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«Еще в начале весны я планировал бороться за трибуну в Госдуме, но новые законы об экстремизме, иностранных агентах и нежелательных организациях сделали участие в выборах для независимых кандидатов невозможным. Никаких иллюзий я не питал, лишь откладывая заявление о том, что в выборах участвовать не смогу по простой причине: это невозможно», — пояснил он свою позицию.

Кром того, Гудков отметил, что заключение блогера Алексея Навального, разгром его штабов, «Открытой России», признанной иностранным агентом на территории РФ, и арест политика Андрея Пивоварова заставило его покинуть Россию. Ранее сообщалось, что Гудков, которому грозит в России уголовное преследование, отправился на Украину на автомобиле. Он назвал этот шаг временным и планирует вернуться, пишет « Федеральное агентство новостей ».

Экс-депутата Госдумы задержали 1 июня по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах. Обыски проводились как у самого Гудкова, так и у его семьи, напоминает «Национальная служба новостей». Через двое суток политика отпустили из изолятора.