Экс-депутат Гудков раскрыл подробности своего отъезда из России

Экс-депутат Госдумы покинул Россию на машине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, которому грозит в России уголовное преследование, уехал из страны в Украину на автомобиле. Подробности своего отъезда рассказал сам политик.

«Для выезда из РФ на машине и пересечения границы с Украиной потребовалась медстраховка и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Все на общих основаниях», — приводит РИА «Новости» слова Гудкова.

Бывший депутат уехал из России в Киев 6 июня. Свой отъезд политик назвал временным. По словам Гудкова, после Украины он намерен проведать своих родителей в болгарской Варне. Решение покинуть Россию Гудков объяснил тем, что хочет минимизировать риски для близких.

Сам политик заявлял, что его источники в администрации президента РФ сообщили, что если он не покинет страну, «фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до его ареста». Гудков подчеркнул, что дело против него «было возбуждено исключительно, чтобы не допустить на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования».

Обыски у Дмитрия Гудкова проводились в рамках дела о причинении имущественного вреда, напоминает телеканал 360. Политик и его тетя были задержаны 1 июня по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах. Через двое суток их отпустили из изолятора. Некоторые политологи считают, что, уехав из России, Гудков выступил против национальных интересов своей страны, уточняет деловое издание «Взгляд».

Ранее Гудков заявлял, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Политик говорил, что выдвинется от партии «Яблоко» кандидатом по Тушинскому округу, где пять лет назад проиграл выборы экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко.