Кадры из Копейска шокировали ведущих «Первого канала» Фото: скрин с «Первого канала»

Историю мальчика с ДЦП из Копейска Челябинской области, предоставленного самому себе, рассказали в программе «Мужское и женское» на «Первом канале» 7 июня. Мать ребенка впадает в запои, и ее девятилетний сын бродит один по улице. Поводом для передачи стало видео, выложенное в социальные сети.

В эфир пригласили автора видео, жительницу Копейска. Она рассказала, что у женщины есть еще две дочери, одна прогуливает школу, другая не ходит в детсад, сыном никто не занимается. На видео будят мать, кричат ей: «Оля, проснись!». Мальчик предоставлен сам себе, говорить не умеет. Однажды чуть не устроил пожар в доме. На улице выходит на дорогу, где машины, пытался залезть в будку к злобной собаке.

Съемочная группа побывала в Копейске. «Обычно ставим встречу с органами опеки в конце, — сообщил ведущий Александр Гордон. — Но покажем сейчас». Чиновница заявила, что эту семью из «неблагополучной» будут переводить в категорию «социально опасная». Мать «постоянно пьющей» не считается. Органы дважды выезжали к матери и не могли найти ее дочерей. «Устанавливаем их место нахождения», — добавила специалист.

Сама мать, появившись в эфире, набросилась на знакомую. Заявила, что сыном занимается и делает ему массаж. «Даже когда бухаю, он при мне», — сообщила она. Сыну поставили ДЦП семь лет назад, при этом он ни разу не проходил реабилитацию. «Собиралась начать этим летом», — заявила женщина. Что касается дочерей, то они, по ее словам, часто гостят у родных.

«У вас заберут всех троих детей, — заявил Ольге Гордон. — У вас есть полгода на реабилитацию». Но, по словам Гордона, мать прямо сейчас надо через суд лишать родительских прав.