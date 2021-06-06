06 июня 2021
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В ХМАО «честный гаишник» обвинил автоинспекторов в сокрытии ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, полицейская машина, полиция, гибдд, дпс, рука полицеского
В полиции ХМАО считают, что никакого ДТП не было Фото:

Экс-полицейский Сергей Иванов, более известный как «честный гаишник», обвинил сургутских автоинспекторов в сокрытии ДТП с участием служебного автомобиля. Об этом он сам сообщил URA.RU.

«Сотрудники ДПС перевозили нарушителя общественного порядка из отдела полиции в ГИБДД, нарушитель находился на переднем сиденье служебного автомобиля. По моей информации, когда машина двигалась по внутриквартальному проезду, задержанный применил силу к инспектору, нажав одной рукой на правую ногу автоинспектора, которая была на педали газа, а второй рукой повернул руль вправо, что и привело к столкновению со стоящей иномаркой. Об этом происшествии руководство ГИБДД Сургута знало, но они не стали докладывать в УМВД ХМАО, так как это ЧП — патрульная машина разбита из-за нарушений должностных и служебных инструкций. Аварию попросту не стали регистрировать, инспектор за свой счет отремонтировал как машину ДПС, так и пострадавшее авто», — рассказал Иванов. Он также добавил, что, по его сведениям, полицейские не стали регистрировать применение к ним физической силы.

В пресс-службе УМВД по ХМАО, несмотря на наличие видеозаписи, заявляют, что никакого ДТП не было. Источник URA.RU в силовом ведомстве рассказал другую версию событий. «Задержанному во время перевозки стало плохо. За рулем была девушка-автоинспектор, которая растерялась в этой ситуации и вывернула руль вправо. По ходу движения автомобиль наехал на шину, валявшуюся на обочине, которая отскочила в стоящую иномарку. Но никакого ущерба машинам не было нанесено», — утверждает собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте разгорелся скандал из-за тайной полицейской вечеринки в кафе «Гюмри», которая была устроена во время запрета на посещение заведений общепита. Иванов также имел отношение к тому, чтобы придать огласке эту историю.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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