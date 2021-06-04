На компанию из ЯНАО завели дело из-за разлитых в тундре нечистот

Ассенизаторы сливали содержимое бочек вне специально отстойника (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жидкие отходы из септиков и локальной канализации Лабытнанги (ЯНАО) сбрасывались не в специальный отстойник, а в «не предназначенном для этого месте». Об этом сообщили представители окружного департамента природно-ресурсного регулирования (ДПРР), отвечая на заявление активиста Алексея Шевцова. В отношении предприятия, занимающегося вывозом жидких отходов из Лабытнанги, возбуждено дело об административном правонарушении.

«Установлено, что сброс жидких бытовых отходов допущен в месте, не предназначенном для указанной цели», — говорится в письме (копия имеется в распоряжении URA.RU). По информации представителей департамента природы, материалы переданы в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Территориальное управление Росприроднадзора возбудило административное дело в отношении предприятия, занимающегося вывозом жидких отходов из Лабытнанги. «В отношении ООО „Авто-Миг плюс“ по части 4 статьи 8.2 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование», — говорится в документе (копия также имеется в распоряжении URA.RU)

Оперативно получить комментарии представителей ООО «Авто-Миг плюс» не удалось. В офисе компании на звонок никто не ответил, на отправленное по электронной почте письмо ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что ассенизаторские машины, на которых жидкие отходы вывозились из Лабытнанги, сливают содержимое бочек вне специального отстойника. В самой компании тогда назвали сообщения активистов клеветой, порочащей деловую репутацию предприятия.