В главной гостинице ЯНАО пожаловались на нехватку персонала

«Юрибей» является государственным предприятием ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались в социальных сетях на маленькие зарплаты персонала и высокую нагрузку сотрудников гостиницы «Юрибей». Как сообщается в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте», в государственном учреждении люди работают за 31-32 тысячи рублей без доплат.

«Что творится в ресторане, уставшие недовольные лица официантов. По штату, их должно быть 10 человек, а работают три-четыре за смешную зарплату 32 000 рублей (нет никакой доплаты), про администраторов вообще можно молчать. Одна уборщица убирается за троих (никакой доплаты нет), горничная одна на 20 номеров бегает, так же и мойщицы посуды (работают по 12 часов) на двух мойках за зарплату 31000 рублей», — сообщил автор сообщения на условиях анонимности.

В ГКУ «Юрибей» сообщили: временное повышение нагрузки на персонал произошло в связи с нахождением на больничных части работников, а также наличием вакантных должностей. «В настоящее время проводятся мероприятия по снижению объема работ, выполняемых штатными работниками», — сообщили представители администрации.

Что касается зарплаты, то она «соответствует среднему уровню заработной платы работников других государственных учреждений Ямала». «В соответствии с заключенными трудовыми договорами работники получают гарантированную заработную плату с учетом квалификации, в том числе выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты работы, а также премиальные выплаты по итогам работы», — пояснили в «Юрибее».

Ранее URA.RU рассказывало, что в порядке оптимизации и сокращение расходов правительство ЯНАО сократило десятки сотрудников «Юрибея». Несколько лет назад власти за 1,6 млн рублей обновили ресторан, а работы в номерах обошлись примерно в 1,7 млн рублей.