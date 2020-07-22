Правительственная гостиница ЯНАО массово увольняет сотрудников

Гостиница «Юрибей» готова попрощаться с 70 работниками Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Главная гостиница ЯНАО «Юрибей» в Салехарде, собственником которой является окружное правительство, готовит массовое сокращение сотрудников. Из-за оптимизации отель покинут более 70 работников. Об этом свидетельствует постановление, ямальской администрации, утвержденное губернатором Дмитрием Артюховым.

«Правительство ЯНАО постановляет оптимизировать деятельность [гостиницы „Юрибей“] путем уменьшения предельной штатной численности на 71 штатную единицу», — говорится в документе. Сокращения, согласно тексту постановления, начнутся уже в сентябре. После чистки в «Юрибее» останутся работать 182 человека. Управлению делами правительства ЯНАО уже поручено осуществлять «необходимые юридические действия».

В правительстве ЯНАО пояснили URA.RU, что оптимизация проводится для сокращения расходов на содержание гостиницы. По словам властей, увольнения не связаны с последствиями пандемии коронавируса. «Руководство гостиницы принимает все меры для трудоустройства работников в иные государственные учреждения автономного округа с учетом их квалификации», — заявили в пресс-службе окружной администрации.

Получить комментарий директора гостиницы Натальи Гончаровой к моменту публикации URA.RU не удалось. В «Юрибее» сообщили, что управляющая отсутствует на месте.

В четырехзвездочную гостиницу «Юрибей» традиционно заселяют VIP-гостей и различные официальные делегации, прибывающие в ЯНАО. Отель полностью принадлежит правительству Ямала. В 2017 году власти за 1,6 млн рублей обновили ресторан, а работы в номерах обошлись примерно в 1,7 млн рублей.