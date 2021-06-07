В ЯНАО аборигены не могут воспользоваться сертификатами на жилье

Цены на недвижимость поднялись, и выданных правительство средств не хватает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Многодетные семьи кочевников из Ямальского района ЯНАО не могут приобрести жилье за ту сумму, которую им выделяет правительство на недвижимость. Речь идет о денежной компенсации взамен земельного участка, который предоставляется родителям с тремя и более детьми. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Ирина Вануйто.

«Сумма на одного человека в семье 340 тысяч рублей, примерно в семье шесть человек. Это получается 2004000 рублей. Даже с материнским капиталом этой суммы не хватает на покупку жилья, хотя бы однокомнатной квартиры», — рассказывает Вануйто.

Она отмечает, что квартира должна быть куплена в капитальном доме, а недвижимость сильно подорожала. Кроме того, кочевникам не выдают ипотеку из-за отсутствия официальной работы, поэтому они не могут добавить денег к выданным правительством средствам.

Однако в правительстве ЯНАО отметили, что такого условия, как обязательная покупка именно капитального жилья, нет. «Это мероприятие носит добровольный характер и представляет собой альтернативу земельному участку для многодетных семей. Минимальный размер приобретаемого или строящегося жилого помещения здесь не установлен», — сообщили в пресс-службе правительства округа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямальском районе серьезные проблемы с жильем. Тундровикам негде жить.