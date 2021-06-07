В Екатеринбурге из-за сильного ветра рабочий упал с высоты

Пострадавшему оказывается медицинская помощь Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге на строительной площадке жилого комплекса «Прекрасный» по улице Репина, 68/1 из люльки вывалился рабочий. Мужчина упал с высоты нескольких этажей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили данную информацию.

«На месте происшествия работает группа немедленного реагирования ОП №8 УМВД по Екатеринбургу. Там же находится бригада медиков, которые оказывают пострадавшему медицинскую помощь. Устанавливается степень тяжести полученной травмы. Личность пострадавшего рабочего сотрудники полиции установили — это гражданин С. 1976 года рождения. Данное происшествие отношения к проявлениям криминала не имеет», — рассказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых.

Он также отметил, что, по предварительным данным, причиной происшествия стал сильный порыв ветра. Представители МВД в данный момент выясняют, были ли нарушены нормы технической безопасности на строительной площадке, проводился ли инструктаж рабочих. По итогам проверки территориальным отделом полиции будет принято процессуальное решение.