В Екатеринбурге из-за сильного ветра рабочий упал с высоты

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, здравоохранение, скорая помощь, город екатеринбург, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь
Пострадавшему оказывается медицинская помощь Фото:

В Екатеринбурге на строительной площадке жилого комплекса «Прекрасный» по улице Репина, 68/1 из люльки вывалился рабочий. Мужчина упал с высоты нескольких этажей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. В ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили данную информацию.

«На месте происшествия работает группа немедленного реагирования ОП №8 УМВД по Екатеринбургу. Там же находится бригада медиков, которые оказывают пострадавшему медицинскую помощь. Устанавливается степень тяжести полученной травмы. Личность пострадавшего рабочего сотрудники полиции установили — это гражданин С. 1976 года рождения. Данное происшествие отношения к проявлениям криминала не имеет», — рассказал URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых.

Он также отметил, что, по предварительным данным, причиной происшествия стал сильный порыв ветра. Представители МВД в данный момент выясняют, были ли нарушены нормы технической безопасности на строительной площадке, проводился ли инструктаж рабочих. По итогам проверки территориальным отделом полиции будет принято процессуальное решение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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