Конфликт удалось урегулировать силами охранников заведения Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Сотрудники администрации Чкаловского района Екатеринбурга стали участниками драки, произошедшей в ночь с 5 на 6 июня в караоке-баре Friends на улице Титова, 1. По данным двух источников URA.RU, видевших развитие конфликта между группой муниципальных служащих (восемь-десять человек) и другими посетителями заведения, его причиной стала ревность.

«Это произошло около половины второго ночи. Не поделили женщин. В разгар вечеринки дамы, которые пришли в составе этой большой группы [чиновников], начали танцевать возле другого столика, за которым сидела компания из трех мужчин. Тем [чиновникам] это не понравилось, они приревновали своих спутниц (как стало ясно впоследствии, жен) и возникла перепалка, перетекшая в драку», — рассказал один из источников. Он отметил, что конфликт удалось урегулировать силами охраны — без вызова полиции.

Третий собеседник агентства, близкий к администрации Friends, утверждает, что «драки в заведении и за его пределами не было». Но этот же источник подтвердил, что в составе большой группы отдыхавших были чиновники. «Одна из женщин в споре с сотрудником заведения показывала удостоверение работника администрации района», — поделился инсайдер. Оперативно дозвониться до представителей Friends не удалось: телефон, указанный на сайте, стоял на автоответчике.

По данным URA.RU, этот инцидент пока не дошел до мэрии — на утренних совещаниях в горадминистрации 7 июня его не разбирали. Глава Чкаловского района Евгений Шипицын заявил URA.RU, что не в курсе ситуации. В УМВД воздержались от ответа на вопрос, поступали ли в полицию сообщения о драке. Каков ранг чиновников, о которых идет речь, на момент публикации выяснить не удалось.