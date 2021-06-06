В Екатеринбурге найдено тело полицейского

В причинах ЧП разбираются полиция и Следственный комитет Фото: Илья Московец © URA.RU

Тело работника правоохранительных органов обнаружено в Екатеринбурге около ТЦ «Леруа Мерлен» (переулок Базовый) 7 июня. В руке у мужчины был пистолет. Происшествие для URA.RU прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«ЧП по личному составу, о котором идет речь, не связано со служебной деятельностью погибшего сотрудника. Об этом он сам написал в записке, обнаруженной рядом с телом», — отметил полковник Горелых. На место происшествия выезжали представители руководства территориального ОВД, городского УМВД и ГУ МВД области. По словам Горелых, табельное оружие, боеприпасы к нему и служебное удостоверение у сотрудника не похищены. Они изъяты и приобщены к материалам проверки, которую проводит управление по работе с личным составом и подразделение собственной безопасности ГУ МВД области.

По факту данного происшествия проводит доследственную проверку и следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СКР. «Точная причина смерти погибшего будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.