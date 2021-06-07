07 июня 2021
06 июня 2021

В Екатеринбурге начался второй этап опрессовок

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время опрессовок горячую воду у екатеринбуржцев отключать не планируется Фото:

Второй этап опрессовок в Екатеринбурге проходит с ночи 7 июня до ночи 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».

«Опрессовки теплосетей будут проводиться в период с 7 по 11 июня с 23:00 до 05:00», — говорится в сообщении пресс-службы компании, размещенном на официальном сайте Екатеринбурга. Отмечается, что горячую воду у горожан отключать не планируют.

В пресс-службе уточнили, что при отключении горячей воды екатеринбуржцы должны обращаться в компании, предоставляющие коммунальные услуги. Автомобилистам порекомендовали не парковать машины вблизи теплотрасс в период опрессовок.

Первый этап опрессовок прошел с 17 по 21 мая. В это время отключение горячей воды также не планировалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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