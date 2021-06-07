07 июня 2021
04 июня 2021

Начальником полиции Уренгоя стал оперуполномоченный

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, погоны, майор, полиция
Начальник отделения полиции официально представлен подчиненным Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Руководителем отделения полиции поселка Уренгой назначен старший уполномоченный ОМВД по Пуровскому району майор Александр Чернышов. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по ЯНАО на официальном сайте ведомства, личному составу нового начальника представил глава Пуровского районного ОМВД подполковник Нил Хвесько.

«Приказом УМВД России по ЯНАО от 28 мая 2021 года Александр Чернышов назначен на должность начальника отделения полиции по поселку Уренгой», — говорится в опубликованном сообщении. По информации пресс-службы, майор Чернышов служит в полиции с 2009 года на должностях, связанных с оперативной работой в уголовном розыске, с 2018 года работал страшим оперуполномоченным по Пуровскому ОМВД.

Новому руководителю 36 лет, в 2011 году он окончил Омский институт МВД по специальности «юриспруденция». До 2018 года служил в полиции Омской области, имеет ведомственную награду МВД — медаль «За отличие в службе» III степени.

Майор полиции Александр Чернышов служит в ЯНАО с 2018 года
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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