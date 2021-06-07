Начальником полиции Уренгоя стал оперуполномоченный

Начальник отделения полиции официально представлен подчиненным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Руководителем отделения полиции поселка Уренгой назначен старший уполномоченный ОМВД по Пуровскому району майор Александр Чернышов. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по ЯНАО на официальном сайте ведомства, личному составу нового начальника представил глава Пуровского районного ОМВД подполковник Нил Хвесько.

«Приказом УМВД России по ЯНАО от 28 мая 2021 года Александр Чернышов назначен на должность начальника отделения полиции по поселку Уренгой», — говорится в опубликованном сообщении. По информации пресс-службы, майор Чернышов служит в полиции с 2009 года на должностях, связанных с оперативной работой в уголовном розыске, с 2018 года работал страшим оперуполномоченным по Пуровскому ОМВД.

Новому руководителю 36 лет, в 2011 году он окончил Омский институт МВД по специальности «юриспруденция». До 2018 года служил в полиции Омской области, имеет ведомственную награду МВД — медаль «За отличие в службе» III степени.

Майор полиции Александр Чернышов служит в ЯНАО с 2018 года Фото: сайт УМВД по ЯНАО