У главы курганского ГУ МЧС появился новый заместитель

Сергей Коровин назначен заместителем начальника ГУ МЧС региона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместителем начальника ГУ МЧС по Курганской области по Государственной противопожарной службе назначен полковник Сергей Коровин, который ранее возглавлял в регионе седьмой пожарно-спасательный отряд. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Сергей Коровин имеет большой опыт. Много лет возглавлял пожарно-спасательный отряд, дислоцированный в Кургане», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного ГУ МЧС. В подчинении Коровина были все пожарные части областного центра. В должности замначальника ГУ МЧС он будет руководить работой всех пожарных частей Курганской области.

Коровин родился в селе Глядянское Притобольного района Курганской области в 1978 году. Окончил Санкт-Петербургский институт Государственной противопожарной службы и Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Принимал участие в тушении крупных лесных пожаров на территории Курганской и Свердловской областей, в противопаводковых мероприятиях в Курганской области в 2016 году. Награжден медалями «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» и «За отвагу на пожаре», нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» и другими ведомственными наградами.

Должность замначальника ГУ МЧС, на которую назначен Коровин, была вакантна с начала февраля. Занимавший ее Алексей Ткачев ушел на пенсию, сообщало ранее URA.RU.