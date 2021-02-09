09 февраля 2021
08 февраля 2021

В руководстве курганского ГУ МЧС начались кадровые перестановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ
Алексей Ткачев ушел на пенсию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Замначальника ГУ МЧС по Курганской области Алексей Ткачев, отвечавший за организацию тушения пожаров в регионе, ушел на пенсию. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«В торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых заместителя начальника Главного управления МЧС России по Курганской области — начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, полковника внутренней службы Алексея Ткачева», — говорится в сообщении. Начальник ГУ МЧС Юрий Землянский поблагодарил Ткачева за службу, вручил ему памятный подарок и благодарственное письмо, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Должность замначальника ГУ МЧС пока остается вакантной. В пресс-службе ведомства пояснили URA.RU, что фамилия кандидата на эту должность будет известна после согласования с министерством.

Ткачев начал трудовую деятельность с 1995 года с должности инспектора государственного пожарного надзора пожарной части № 3 в Кургане. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» и «За безупречную службу», а также другими ведомственными наградами.

В июле 2020 года начальником ГУ МЧС России назначен Юрий Землянский. Ранее, отвечая на вопрос URA.RU о возможных кадровых перестановках, он заявлял, что кандидаты на вакантные должности будут подбираться в первую очередь из числа действующих сотрудников главка.

Юрий Землянский (слева) вручил Алексею Ткачеву (справа) благодарственное письмо
Фото: 45.mchs.gov.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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