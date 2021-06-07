Путин подписал указ о награждении двух тюменцев

Ветеран-пограничник Нуртдин Ибрагимов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава ветеранской организации пограничников Тюменской области Нуртдин Ибрагимов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду также получила чиновница из областного департамента. Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

«За многолетнюю активную общественную деятельность наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Ибрагимова Нуртдина Нурылхаковича, председателя правления общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области», — говорится в тексте документа. Указ был подписан 5 июня.

Кроме того, правительственной награды удостоена начальник управления по вопросам семьи и детства департамента соцразвития Тюменской области Инга Тигеева. Президент удостоил чиновницу знаком отличия «За безупречную службу XXV лет».