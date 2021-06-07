07 июня 2021

Путин наградил депутата Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание гордумы Екатеринбурга. Екатеринбург, матвеев михаил
Михаил Матеев был вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике с 1992 по 2018 годы Фото:

Депутат гордумы Екатеринбурга Михаил Матвеев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 5 июня, размещен на официальном портале правовой информации.

«За многолетнюю активную общественную деятельность наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени <…> Матвеева Михаила Никитовича», — говорится в документе. Матвеев входит в городскую общественную организацию ветеранов войны, труда, боевых действий, госслужбы, пенсионеров.

В Екатеринбурге Матвеев больше известен как бывший вице-мэр по соцполитике (с 1992 по 2018 годы) и депутат (с 2018 года). В представительном органе его относят к фракции ГК «Ренова»: Матвеев, по данным URA.RU, трудится в компании «РСГ-Академическое», которая входит в структуру холдинга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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