Путин наградил депутата Екатеринбурга

Михаил Матеев был вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике с 1992 по 2018 годы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Михаил Матвеев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 5 июня, размещен на официальном портале правовой информации.

«За многолетнюю активную общественную деятельность наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени <…> Матвеева Михаила Никитовича», — говорится в документе. Матвеев входит в городскую общественную организацию ветеранов войны, труда, боевых действий, госслужбы, пенсионеров.

В Екатеринбурге Матвеев больше известен как бывший вице-мэр по соцполитике (с 1992 по 2018 годы) и депутат (с 2018 года). В представительном органе его относят к фракции ГК «Ренова»: Матвеев, по данным URA.RU, трудится в компании «РСГ-Академическое», которая входит в структуру холдинга.