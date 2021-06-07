07 июня 2021

В Екатеринбурге засекретили поиски жительницы Березовского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар под Рефтинским. Свердловская область, работа в поле, исследование, поиск, гусеничный вездеход, исследования, поисковый отряд, поисковики, газ-34, экспедиция, работа в лесу, поисковые работы
Поиски Александры Иньшиной засекречены (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге и Березовском ищут 35-летнюю Александру Иньшину (Теплоухову), которая пропала 6 июня. Родственникам и волонтерам «Лиза Алерт» запрещено распространять информацию о ходе поисковой операции. Об этом URA.RU сообщили родственники пропавшей женщины и пресс-служба добровольческого поисково-спасательного отряда.

«У нас есть огромная просьба от полиции не распространять информацию. У полиции есть какие-то свои разработки, поэтому в данный момент, чтобы не помешать их работе, мы не имеем права комментировать поиски», — сказала сотрудник пресс-службы «Лиза Алерт» Екатерина Тарасенко. При этом она отметила, что поиски жительницы Березовского продолжаются.

Как сообщается в городских пабликах Березовского в социальной сети «ВКонтакте», в последний раз Александру Иньшину (Теплоухову) видели выходивший из клуба «Рози Джейн» в Екатеринбурге. Женщина пропала 6 июня, до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...