В Екатеринбурге засекретили поиски жительницы Березовского

Поиски Александры Иньшиной засекречены (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге и Березовском ищут 35-летнюю Александру Иньшину (Теплоухову), которая пропала 6 июня. Родственникам и волонтерам «Лиза Алерт» запрещено распространять информацию о ходе поисковой операции. Об этом URA.RU сообщили родственники пропавшей женщины и пресс-служба добровольческого поисково-спасательного отряда.

«У нас есть огромная просьба от полиции не распространять информацию. У полиции есть какие-то свои разработки, поэтому в данный момент, чтобы не помешать их работе, мы не имеем права комментировать поиски», — сказала сотрудник пресс-службы «Лиза Алерт» Екатерина Тарасенко. При этом она отметила, что поиски жительницы Березовского продолжаются.

Как сообщается в городских пабликах Березовского в социальной сети «ВКонтакте», в последний раз Александру Иньшину (Теплоухову) видели выходивший из клуба «Рози Джейн» в Екатеринбурге. Женщина пропала 6 июня, до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Фото: «ВКонтакте»