Рогозин пообещал новые уголовные дела в Роскосмосе

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Военно-промышленная конференция. Дмитрий Рогозин. Пермь, рогозин дмитрий, решетников максим
Дмитрий Рогозин заявил, что в Роскосмосе будут заводить уголовные дела по «документам прошлых лет» Фото:

В космической отрасли России будут заведены новые уголовные дела по «документам прошлых лет». Об этом сообщил гендиректор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, комментируя материалы СМИ об аресте экс-руководителя космодрома «Восточный» Романа Бобкова и других инцидентов, связанных с космической отраслью.

«Это явно не последнее дело. Департамент экономической безопасности и Служба внутреннего аудита Роскосмоса внимательно изучают документы прошлых лет», — написал Рогозин в своем telegram-канале.

Ранее в 2020 году был арестован руководитель космодрома «Восточный» Роман Бобков, пишет Life. Его подозревают в подстрекательстве к служебному подлогу и злоупотреблению должностными полномочиями. Также замгендиректора Рогозина Юрия Росляка освободили от должности из-за того, что на стройке космодрома «Восточный» в течение нескольких лет выявляли многомиллиардные хищения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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