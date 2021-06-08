Рогозин пообещал новые уголовные дела в Роскосмосе

В космической отрасли России будут заведены новые уголовные дела по «документам прошлых лет». Об этом сообщил гендиректор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, комментируя материалы СМИ об аресте экс-руководителя космодрома «Восточный» Романа Бобкова и других инцидентов, связанных с космической отраслью.
«Это явно не последнее дело. Департамент экономической безопасности и Служба внутреннего аудита Роскосмоса внимательно изучают документы прошлых лет», — написал Рогозин в своем telegram-канале.
Ранее в 2020 году был арестован руководитель космодрома «Восточный» Роман Бобков, пишет
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