В ХМАО от имени главного врача региона собирают деньги на вакцину

В ХМАО мошенники требуют от предприятий пожертвовать деньги на вакцину от COVID Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО мошенники от лица директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского разослали письма с просьбой пожертвовать деньги на покупку вакцины от коронавируса «Спутник V». Жертвами уже стало минимум одно крупное предприятие из Сургута. О новой для Югры схеме мошенничества Добровольский рассказал в своем instagram-аккаунте.

«Вчера и сегодня на десятки предприятий округа якобы от моего имени поступили письма с предложением пожертвовать средства на приобретение вакцины „Спутник V“. Это мошенничество. Наглая попытка украсть деньги, воспользовавшись Вашим доверием», — сказал Добравольский.

Он также добавил, что мошенники совершали десятки звонков руководителям и представлялись его именем. В разговоре они просили денег на покупку вакцины для жителей ХМАО. «Вакцина поступает в Югру за счет федерального бюджета, ее достаточно во всех медицинских организациях», — заключил глава депздрава.

Источник URA.RU в региональном правительстве добавил, что такие письма получили предприятия Нижневартовска и Сургута. «В основном — нефтяники и крупные производители продуктов питания», — сообщил инсайдер, но точные названия компаний не назвал, сославшись на конфиденциальность информации. Но агентству удалось выяснить, что на уловку мошенником попалось руководство мясокомбината «Сургутский», оплатившее счет на 97 тысяч рублей, которые якобы предназначались на покупку вакцины. В приемной компании ответили на звонок, но ситуацию комментировать не стали, сославшись на то, что юридический отдел уже не работает.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО «чиновник из Кремля» разыграл мэра. Тогда мэр Нижневартовска Василий Тихонов стал жертвой телефонного пранкера, который представился сотрудником администрации президента РФ Владимира Путина.

Фальшивое обращение мошенника. Подпись не соответствует реальной подписи Алексея Добровольского Алексей Добровольский

Счет на оплату лже-вакцины, оплаченный мясокомбинатом «Сургутский» Фото: instagram Алексея Добровольского