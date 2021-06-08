Свердловскую больницу оставили без денег из-за мигрантов с COVID

Центр реабилитации «Озеро Чусовское» добивается компенсации за четырех больных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Центр реабилитации «Озеро Чусовское» под Екатеринбургом не может добиться компенсации от Свердловского территориального фонда медстрахования (ТФОМС) за борьбу с коронавирусом. Клиника вылечила четырех пациентов, не застрахованных по ОМС, потратив 300 тысяч рублей из собственного бюджета. Теперь возмещения пытаются добиться через арбитраж, говорится в исковом заявлении, копия которого есть у URA.RU.

В октябре—декабре в «Озеро Чусовское» попали четыре человека с COVID-19, трое из которых не имели российского паспорта: это граждане Казахстана и Украины и уроженец Азербайджана. «Медицинская помощь в экстренной или неотложной форме оказывается гражданину безотлагательно», — говорится в иске. Руководствуясь этим, центр вылечил пациентов, несмотря на отсутствие полисов ОМС. Лечение каждого обошлось в 74,8 тысячи рублей, общая сумма — 299,2 тысячи рублей.

«Озеро Чусовское» настаивает, что по закону иностранцы и лица без гражданства имеют право на медпомощь в России. Более того, из-за коронавируса центр не мог выписать пациентов раньше их выздоровления. Учреждение несколько раз обращалось в ТФОМС за компенсацией, но получало отказ. В мае свердловский арбитраж уже рассматривал иск «Озера Чусовского» к фонду, но отказал в возмещении денег.

В пресс-службе свердловского ТФОМС пояснили URA.RU, что на лечение за счет средств системы медстрахования могут рассчитывать только обладатели полиса. Если полиса ОМС у гражданина нет, то больница должна обеспокоиться выдачей ему временного свидетельства. «Факт страхования не может наступить позднее факта получения медицинской услуги», — сказали в ТФОМС, уточнив, что при этом медорганизация не в праве отказать пациенту в неотложной помощи даже без полиса: помощь таким пациентам оплачивает областной бюджет.