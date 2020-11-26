Тайная статистика COVID объясняет закрытие свердловских больниц

В Екатеринбурге ситуация стала стабилизироваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Закрытая статистика по числу заболевших коронавирусом в Екатеринбурге объясняет решение властей вернуть часть больниц, переоборудованных под ковид-госпитали, к работе по профилю. Темпы распространения инфекции в городе снижаются.

Согласно закрытым данным (есть в распоряжении URA.RU), скорость распространения заболевания в Екатеринбурге падает. «Коэффициент распространения коронавируса в Екатеринбурге снижается с 10 октября, при этом с 19 октября он опустился ниже единицы», — следует из документа.

Согласно официальной статистике, в Свердловской области продолжается активный рост числа заболевших коронавирусом. 26 ноября был побит очередной рекорд — заболел 391 житель региона.

Официальная статистика выглядит не слишком успокаивающе Фото: coronavirus-monitor.ru

Ранее свердловский вице-губернатор Павел Креков сообщал, что два медучреждения Свердловской области к 29 ноября прекратят работу с зараженными коронавирусной инфекцией. Он уточнил, что к плановой работе, вероятнее всего, вернутся реабилитационный центр «Озеро Чусовское» и одно из учреждений Екатеринбурга. Позже стало известно о том, что к плановой работе вернутся корпуса медцентра «Бонум» в Екатеринбурге.