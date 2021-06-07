Площадь пожара, по официальным данным, составляет 150 квадратных метров Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 8 июня произошел пожар в частном секторе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, загорелся дом на улице Татищева. Площадь возгорания составляет 150 метров, на месте работают семь единиц техники и 16 огнеборцев.

«В 17:17 поступило сообщение о пожаре на улице Татищева. На площади 150 квадратных метров горит частный жилой дом. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают семь единиц спецтехники. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня», — рассказали в ведомстве.

При этом сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на подписчиков сообщает, что горит не один, а несколько домов на улицах Татищева и Рабочих. На месте якобы слышали взрыв и хлопки.

По данным регионального управления МЧС, за минувшие сутки в Екатеринбурге были зарегистрированы почти 250 выездов пожарно-спасательных подразделений по сообщениям о пожарах и возгораниях разного масштаба.

Очевидцы в соцсетях сообщают о взрыве и хлопках Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте»