В Екатеринбурге вечером 8 июня произошел пожар в частном секторе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, загорелся дом на улице Татищева. Площадь возгорания составляет 150 метров, на месте работают семь единиц техники и 16 огнеборцев.
«В 17:17 поступило сообщение о пожаре на улице Татищева. На площади 150 квадратных метров горит частный жилой дом. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают семь единиц спецтехники. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня», — рассказали в ведомстве.
При этом сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на подписчиков сообщает, что горит не один, а несколько домов на улицах Татищева и Рабочих. На месте якобы слышали взрыв и хлопки.
По данным регионального управления МЧС, за минувшие сутки в Екатеринбурге были зарегистрированы почти 250 выездов пожарно-спасательных подразделений по сообщениям о пожарах и возгораниях разного масштаба.
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