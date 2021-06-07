07 июня 2021

Жителей ЯНАО предупредили о появлении змей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж, аспид
Местные жители активно обсуждают эту тему в соцсетях Фото:

Жители Ноябрьска рассказывают о том, что змеи вышли из спячки. В соцсетях горожане советуют быть аккуратнее и делятся видеозаписями этих пресмыкающихся.

«Вот и змеи проснулись! Будьте осторожны», — комментирует анонимный автор видео. Запись появилась в группе «Происшествия Ноябрьска» социальной сети «ВКонтакте».

Однако эксперты советуют не переживать — змеи просто так на людей не нападают. По словам герпетолога Маргариты Нарыковой, в ЯНАО водятся только два вида змей: уж обыкновенный и гадюка обыкновенная. Первый не опасен, а у второй есть опасный, но не смертельный для человека яд. Но аллергическая реакция в редких случаях может наступить и при укусе ужа. Также гораздо тяжелее переносится яд гадюки, если человек был в алкогольном опьянении, отмечает специалист в разговоре с URA.RU.

«Змея, которая греется на солнышке, это скорее удача, так как они очень осторожны и скрытны. Яд змеи это важная часть ее пищеварения, и змеи кусают свою добычу — человек не входит в сферу пищевых интересов гадюки и смысла нападать на него нет», — добавляет Нарыкова.

Также она отметила, что пресмыкающееся вряд ли нападет, даже если вы наступите рядом с ним. Укусит змея, скорее всего, только в том случае, если вы встанете непосредственно на него. По словам эксперта, змея предупредит о нападении, издавая характерные звуки, среди которых треск и шипение.

Ранее URA.RU сообщало о нашествии змей в Кургане. Горожане нашли пресмыкающихся в многоквартирных домах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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