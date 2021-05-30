Курганец поймал в доме змею и выпустил ее в горсад

В Кургане в многоэтажных домах все чаще видят змей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители домов в центре Кургана по улице Пролетарская массово обращаются в инстанции с жалобами на нашествие змей. Один из жильцов поймал змею в подъезде (дом №41) и, не зная куда деть, выпустил в горсад. Об этом URA.RU рассказала Наталья Белоножко.

«Спим с включенным светом, боимся, что змеи заползли в квартиры. Мы находимся в таком стрессе уже неделю. Я похудела на три килограмма. В квартире закрываем все канализационные трубы, мало ли как они могут передвигаться», — рассказала пенсионерка, проживающая в доме №39 по улице Пролетарская.

Жители соседнего дома №41 (по ул. Пролетарская) также видели змей. «Сосед со второго этажа вышел из квартиры и увидел в подъезде змею. Он поймал ее. Позвонил в разные инстанции. Никто не отреагировал. Сказали, выпустить. Он сходил и отпустил змею в горсаду», — рассказали жильцы дома на условиях анонимности.

По словам Белоножко, 31 мая после сообщения о змеях к домам прибыли сотрудники департамента природных ресурсов. Они выяснили у жильцов, где те видели змей, и начали обследовать территорию. «Сантехники вроде раскидали отраву. Но надо что-то кардинальное делать. Иначе мы тут не выживем», — поделилась пенсионерка.

В пресс-службу правительства направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщал, что 26 мая в пятиэтажном доме в центре Кургана на улице Пролетарская, 39, жители заметили змей. В департаменте природных ресурсов сообщали, что в случае обнаружения змей необходимо сообщать по тел. 43-13-50. После первого сообщения управкомпания «Восток» вместе с организацией по обработке помещений выходили на место, проверили подвал. Змей не нашли.