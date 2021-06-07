На Свердловскую область надвигаются заморозки

С 9-го по 11 июня осадков, по прогнозам синоптиков, не будет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области ожидается похолодание. По данным Уралгидромета, в ночь с 8 на 9 июня температура воздуха на севере и в низинах региона опустится ниже нуля градусов (0… -2°С). В остальной части ожидается +4-9 °С. Днем 9 июня, прогнозируют синоптики, потеплеет +20-22°С.

В Екатеринбурге ночью ожидается +7-9°С, а днем 9 июня — +20-22°С, без осадков. 10 и 11 июня погода существенно не изменится: ночами в столице Урала ожидается +8-10°С. Днем 10 июня может потеплеть до +24°С, 11-го — до +25°С. В области ночами будет прохладнее — +5-10°С, а днями так же тепло — до +24°С 10 июня и до +25°С 11-го.