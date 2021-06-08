Депутаты предложили дать повысить пенсии части граждан РФ

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Тренерам олимпийских чемпионов хотят выделить доплаты к пенсиям Фото:

Тренерам, воспитавшим олимпийских чемпионов, могут предоставить надбавку к пенсии. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Призеры Олимпийских игр или соревнований аналогичного уровня в настоящее время получают доплату к пенсии. «При этом данной мерой социальной поддержки не пользуются спортивные тренеры таких чемпионов, что является, на наш взгляд, несправедливым упущением. Именно тренер играет важную роль в подготовке спортсмена высокого класса, так называемой спортивной элиты. Успех чемпиона во многом обусловлен интеллектуальными разработками и стратегией подготовки, предложенной тренером», — указано в пояснительной записке к законопроекту, который размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

В этом году Олимпийские игры состоятся в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Российская сборная находится под антидопинговыми санкциями, поэтому спортсмены не смогут выступать под российским флагом и под российский гимн, а также количество участников Игр будет ограничено.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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