В ближайшее время может произойти резкий скачек цен на товары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

России не удастся угнаться за ведущими странами в плане восстановления экономики. В ближайшее время могут произойти резкие скачки цен на товары. Об этом предупредил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Для россиян ситуация очень напряженная в этом смысле [роста инфляции]. Сегодня, когда и без того реальные доходы снижаются, скачки цен очень болезненно ударят по населению. Еда, ЖКХ, лекарства — все находится в зоне турбулентности. Оптовые цены за последние четыре месяца в среднем выросли на 20%. Это очень тревожная цифра, которая заставляет ожидать резкого роста розничных цен», — передает слова эксперта «Национальная служба новостей».

В этом случае, по словам Гринберга, властям придется выбирать между административным замораживанием цен или бюджетным финансированием производителей и поставщиков. Он напомнил, что страны Евросоюза и США предложили очень большой пакет мер, чтобы поддержать население и экономику в пандемию. По мнению экономиста, сегодня количественное смягчение начинает работать. «Там есть свои риски, в частности, инфляционная составляющая, однако ясно, что темп экономического роста опять будет выше российского», — заявил Гринберг.

Ранее сообщалось, что по оценке Всемирного банка, в 2021 году наиболее высокие темпы экономического роста можно будет наблюдать в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона — 7,7%, США — 6,8%, Южной Азии — 6,8%. При этом ожидается, что в Европе и Центральной Азии ВВП прибавит 3,9%, предает RT.