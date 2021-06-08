08 июня 2021

Экономист предупредил россиян о резких скачках цен. «Ударят очень болезненно»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Красноярска, продуктовый магазин, кошелек, деньги в кошельке, деньги, цены на продукты, стоимость, покупательская способность
В ближайшее время может произойти резкий скачек цен на товары Фото:

России не удастся угнаться за ведущими странами в плане восстановления экономики. В ближайшее время могут произойти резкие скачки цен на товары. Об этом предупредил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Для россиян ситуация очень напряженная в этом смысле [роста инфляции]. Сегодня, когда и без того реальные доходы снижаются, скачки цен очень болезненно ударят по населению. Еда, ЖКХ, лекарства — все находится в зоне турбулентности. Оптовые цены за последние четыре месяца в среднем выросли на 20%. Это очень тревожная цифра, которая заставляет ожидать резкого роста розничных цен», — передает слова эксперта «Национальная служба новостей».

В этом случае, по словам Гринберга, властям придется выбирать между административным замораживанием цен или бюджетным финансированием производителей и поставщиков. Он напомнил, что страны Евросоюза и США предложили очень большой пакет мер, чтобы поддержать население и экономику в пандемию. По мнению экономиста, сегодня количественное смягчение начинает работать. «Там есть свои риски, в частности, инфляционная составляющая, однако ясно, что темп экономического роста опять будет выше российского», — заявил Гринберг.

Ранее сообщалось, что по оценке Всемирного банка, в 2021 году наиболее высокие темпы экономического роста можно будет наблюдать в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона — 7,7%, США — 6,8%, Южной Азии — 6,8%. При этом ожидается, что в Европе и Центральной Азии ВВП прибавит 3,9%, предает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...