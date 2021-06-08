Экс-спикера скандальной гордумы в Пермском крае лишают работы

Марине Зиминой предложили расторгнуть трудовой договор Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-председателя гордумы Александровска (Пермский край), депутата и директора городской гимназии Марину Зимину лишают работы. Об этом бывший спикер рассказала URA.RU . Зимина пояснила, что решила выдвинуть свою кандидатуру в Госдуму. Для этого она обратилась в мэрию, чтобы получить документы, которые необходимы для участия в выборах, но там ей предложили расторгнуть трудовой договор.

«Я запросила в администрации документы, которые мне необходимо подать, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата в Госдуму. Мне эти документы очень долго готовили. В итоге предложили расторгнуть трудовой договор, якобы по причине истечения срока его действия, хотя трудовой договор со мной заключен до 2025 года», — сказала Зимина. Депутат сказала, что не согласна с решением мэрии и намерена продолжать работать в гимназии.

Глава администрации города Ольга Лаврова пояснила, что администрацией был заключен с Зиминой срочный трудовой договор, срок действия которого истекает 13 сентября 2021 года. Продлять его мэрия не намерена. Она также не стала связывать решение не продлять с Зиминой трудовые отношения и ее желание баллотироваться в Госдуму.

Зимина до января текущего год являлась председателем cкандальной думы в Александровске, где два года депутаты не могли выбрать главу городского округа. Она была лишена полномочий вскоре после того, как жители устроили потасовку с народными избранниками. Новым спикером представительного органа стала Людмила Белецкая. Впоследствии Зимина пыталась избраться на пост мэра, но не была допущена до участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы.