В драку жителей с депутатами пришлось вмешиваться полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты городской думы Александровска (Пермский край) подрались с местными жителями. Видео произошедшего опубликовано на канале «Фотон» в YouTube.

На кадрах видно, как несколько жителей заблокировали депутатам, пришедшим на заседание, вход в здание, где дума собиралась провести заседание. Некоторые из них стояли с плакатами, призывающими гордуму к самороспуску. Когда депутаты попытались прорваться внутрь здания, завязалась драка.

В потасовку пришлось вмешаться сотрудникам полиции, несмотря на это александровцы не пустили депутатов в помещение. Заседание им пришлось провести на улице, избрав новым спикером думы Людмилу Белецкую вместо действующего председателя Марины Зиминой.

URA.RU подробно рассказывало о затянувшемся политическом конфликте в Александровском городском округе. Там больше года нет главы из-за того, что местная дума, расколотая на два лагеря, не может найти компромисс в сложившейся ситуации. Ранее Зимина призвала коллег прекратить бессмысленное противостояние и сложить с себя полномочия ради избирателей. Связаться по телефону с Зиминой не удалось, она не ответила на звонок корреспондента URA.RU.