13 января 2021
12 января 2021

В Пермском крае подрались депутаты и горожане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержания участников митинга против пенсионной реформы в Екатеринбурге, маска, взгляд, глаза, полиция, охрана правопорядка
В драку жителей с депутатами пришлось вмешиваться полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты городской думы Александровска (Пермский край) подрались с местными жителями. Видео произошедшего опубликовано на канале «Фотон» в YouTube.

На кадрах видно, как несколько жителей заблокировали депутатам, пришедшим на заседание, вход в здание, где дума собиралась провести заседание. Некоторые из них стояли с плакатами, призывающими гордуму к самороспуску. Когда депутаты попытались прорваться внутрь здания, завязалась драка.

В потасовку пришлось вмешаться сотрудникам полиции, несмотря на это александровцы не пустили депутатов в помещение. Заседание им пришлось провести на улице, избрав новым спикером думы Людмилу Белецкую вместо действующего председателя Марины Зиминой.

URA.RU подробно рассказывало о затянувшемся политическом конфликте в Александровском городском округе. Там больше года нет главы из-за того, что местная дума, расколотая на два лагеря, не может найти компромисс в сложившейся ситуации. Ранее Зимина призвала коллег прекратить бессмысленное противостояние и сложить с себя полномочия ради избирателей. Связаться по телефону с Зиминой не удалось, она не ответила на звонок корреспондента URA.RU.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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