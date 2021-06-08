Богатейших бизнесменов мира уличили в неуплате налогов

Илон Маск, Майкл Блумберг и ряд других американских миллиардеров не всегда платят подоходный налог в необходимом объеме. Такие выводы сделали журналисты на основании данных Налогового управления США (IRS).
«[издание] ProPublica получила огромное количество данных налоговой службы о налоговых декларациях тысяч самых богатых людей страны за более чем 15 лет. Эти данные дают беспрецедентный взгляд на финансовую жизнь американских титанов, включая Уоррена Баффета, Билла Гейтса, Руперта Мердока и Марка Цукерберга. <…> Взятые вместе, они разрушают краеугольный миф американской налоговой системы: каждый платит свою справедливую долю, а самые богатые американцы платят больше всех», — ProPublica.
По данным издания, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в период с 2014 по 2018 годы заплатил лишь 3,27% налоговой ставки, а в 2018 году и вовсе ничего не платил. Бизнесмен Майкл Блумберг заплатил в 2018 году 3,7% налоговой ставки. Глава Amazon Джефф Безос в 2014—2018 годах заплатил 0,98% налогов, а в 2017 году вообще не платил. Джордж Сорос также не платил налогов в 2016—2018 годах.
При этом, средняя американская семья платит около 14% налогов, а для пар, чей доход превышает 628 300 долларов в год ставка вырастает до 37%. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предрек США небывалую инфляцию по итогам этого года, сообщает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в