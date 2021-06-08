Школьники будут сдавать ЕГЭ-2022 по-новому

В 2022 году выпускники школ будут сдавать ЕГЭ по новым экзаменационным моделям. Об этом свидетельствует доклад правительства о реализации государственной политики в сфере образования, опубликованный на сайте кабинета министров.
«Обучающимся 11-х классов предстоит сдавать экзамены по новым моделям КИМ [контрольных измерительных материалов] ЕГЭ на основе ФГОС [федерального государственного образовательного стандарта] среднего общего образования», — говорится в докладе.
Отмечается, что экзаменационные модели ЕГЭ 2022—2024 годов будут поэтапно изменяться на основе перспективных моделей КИМ с учетом результатов экзаменов текущего учебного года. Российские школы переходят на работу по ФГОС с 2011 года.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о необходимости отмены ЕГЭ. Он отметил, что качество образования падает и нужно думать о том, как вернуться к традиционному русскому образованию. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что у учащихся школ должен быть выбор в части сдачи экзаменов, передает ОТР. На данный момент, 68% россиян выступают против ЕГЭ, сообщает RT.
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