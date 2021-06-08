08 июня 2021

Школьники будут сдавать ЕГЭ-2022 по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, егэ, урок, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, педагог, огэ, учительница
Выпускники будут сдавать экзамен по новым моделям Фото:

В 2022 году выпускники школ будут сдавать ЕГЭ по новым экзаменационным моделям. Об этом свидетельствует доклад правительства о реализации государственной политики в сфере образования, опубликованный на сайте кабинета министров.

«Обучающимся 11-х классов предстоит сдавать экзамены по новым моделям КИМ [контрольных измерительных материалов] ЕГЭ на основе ФГОС [федерального государственного образовательного стандарта] среднего общего образования», — говорится в докладе.

Отмечается, что экзаменационные модели ЕГЭ 2022—2024 годов будут поэтапно изменяться на основе перспективных моделей КИМ с учетом результатов экзаменов текущего учебного года. Российские школы переходят на работу по ФГОС с 2011 года.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о необходимости отмены ЕГЭ. Он отметил, что качество образования падает и нужно думать о том, как вернуться к традиционному русскому образованию. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что у учащихся школ должен быть выбор в части сдачи экзаменов, передает ОТР. На данный момент, 68% россиян выступают против ЕГЭ, сообщает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...