Заместитель Володина призвал отменить ЕГЭ в России

Петр Толстой призвал отменить ЕГЭ и ГИА Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Единый госэкзамен (ЕГЭ) в России стоит отменить и вернуться к традиционному русскому образованию. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Пока их учат правильно заполонять клеточки на экзаменах и проходить тесты с вариантами ответов, никакие интерактивные доски не исправят ситуацию и не помогут воспитать поколение, которому не страшно будет передать страну», — написал Толстой в своем telegram-канале.

Политик ответил на слова премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что современная школа это не только классы и парты, но и техническое оснащение с доступом в интернет. Толстой считает, что качество образования падает. По его словам, стоит думать не только о техническом оснащении, но и о возврате к традиционному образованию, «где содержание всегда было важнее формы, без ГИА, ЕГЭ и других аббревиатур».

В Рособрнадзоре сообщили, что распространение коронавируса может стать поводом отказа от проведения ЕГЭ в России. Об этом сообщает Nation News. В России утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году, передает «Национальная служба новостей».

Ранее заслуженный учитель РФ Александр Снегуров предположил, что в России могут отменить ЕГЭ. По словам педагога, прием вступительных экзаменов онлайн может положить этому начало. Но учитель считает, что в ближайшее время отмены госэкзамена не стоит ждать, потому что на него уже потратили огромные деньги.