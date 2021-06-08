08 июня 2021

Dior откроет в России «эконом-магазины»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с управляющей бутиком
Дом моды Christian Dior откроет в России магазины нового формата Фото:

Дом моды Christian Dior откроет в России магазины нового формата. В них будут продавать парфюм и аксессуары стоимостью до 100 тысяч рублей. Об этом заявили консультанты на рынке недвижимости.

«Первая точка площадью 80 кв. м появится в торгцентре „Европейский“ в Москве. Магазин будет разделен на три зоны, в одной из которых будет эксклюзивный парфюм, в другой — косметика, в третьей — аксессуары стоимостью до 100 тысяч рубей за изделие», — передает «Коммерсант».

Магазин станет первой монобрендовой точкой Dior. По оценкам Accent Capital, он сможет приносить Dior около 110 миллионов рублей в год. Отмечается, что ране бренд уже пытался запустить монобрендовую сеть парфюмерных магазинов в РФ, но отказался от проекта из-за низкой рентабельности.

В январе 2020 года владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно был самым богатым человеком по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 117 млрд долларов. Арно был на 7 миллиардов долларов богаче основателя Microsoft и многократного лидера рейтинга самых богатых людей планеты Билла Гейтса, чье состояние оценивалось в 110,6 млрд долларов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...