Dior откроет в России «эконом-магазины»

Дом моды Christian Dior откроет в России магазины нового формата. В них будут продавать парфюм и аксессуары стоимостью до 100 тысяч рублей. Об этом заявили консультанты на рынке недвижимости.
«Первая точка площадью 80 кв. м появится в торгцентре „Европейский“ в Москве. Магазин будет разделен на три зоны, в одной из которых будет эксклюзивный парфюм, в другой — косметика, в третьей — аксессуары стоимостью до 100 тысяч рубей за изделие», — передает «
Магазин станет первой монобрендовой точкой Dior. По оценкам Accent Capital, он сможет приносить Dior около 110 миллионов рублей в год. Отмечается, что ране бренд уже пытался запустить монобрендовую сеть парфюмерных магазинов в РФ, но отказался от проекта из-за низкой рентабельности.
В январе 2020 года владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно был самым богатым человеком по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 117 млрд долларов. Арно был на 7 миллиардов долларов богаче основателя Microsoft и многократного лидера рейтинга самых богатых людей планеты Билла Гейтса, чье состояние оценивалось в 110,6 млрд долларов.
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