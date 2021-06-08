В Сбербанке назвали ежемесячный доход телефонных мошенников

Каждый месяц телефонные мошенники крадут у россиян 3,5-5 миллиардов рублей. Об этом журналистам рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Телефонные мошенники похищают со счетов россиян 3,5-5 миллиардов рублей ежемесячно. Средний чек по успешной мошеннической операции находится на уровне 8 тысяч рублей», — рассказал он в интервью РИА «Новости». Кузнецов добавил, что один криминальный call-центр делает 3-7 тысяч звонков в сутки, но обмануть удается только 1% ответивших абонентов.
Ранее читательница сообщила URA.RU, что в Instagram появился новый вид мошенничества с помощью видео сторис. А банковские аналитики рассказали, по каким дням телефонные мошенники проявляют наибольшую и наименьшую активность.
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