08 июня 2021

В Сбербанке назвали ежемесячный доход телефонных мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем, мошенники выманивают по восемь тысяч рублей у каждой жертвы, а в сутки их может быть до 70 Фото:

Каждый месяц телефонные мошенники крадут у россиян 3,5-5 миллиардов рублей. Об этом журналистам рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Телефонные мошенники похищают со счетов россиян 3,5-5 миллиардов рублей ежемесячно. Средний чек по успешной мошеннической операции находится на уровне 8 тысяч рублей», — рассказал он в интервью РИА «Новости». Кузнецов добавил, что один криминальный call-центр делает 3-7 тысяч звонков в сутки, но обмануть удается только 1% ответивших абонентов.

Ранее читательница сообщила URA.RU, что в Instagram появился новый вид мошенничества с помощью видео сторис. А банковские аналитики рассказали, по каким дням телефонные мошенники проявляют наибольшую и наименьшую активность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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