08 июня 2021
07 июня 2021
06 июня 2021
05 июня 2021

В Тюмени спасли ребенка, проглотившего 14 деталей конструктора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. медицина Областная клиническая больница 1. Тюмень, медсестра, хирургия, операция, медицина, врачи, больница, хирургические инструменты, хирург
Чтобы удалить из кишечника инородные тела потребовалось три операции Фото:

Хирурги Областной клинической больницы №2 спасли 10-летнего тюменца, проглотившего 14 деталей металлического конструктора. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Первоначально у ребенка подозревали воспаление аппендикса.

В депздраве рассказали, что мальчик поступил в ОКБ №2 с болью в животе и рвотой. С подозрением на острый аппендицит его направили к детским хирургам, которые обнаружили в кишечника ребенка инородные тела: в общей сложности 14 деталей от конструктора — болты, гайки и магнит.

«В ходе диагностической операции мы обнаружили серьезное воспаление. Магнит из конструктора собрал на себя остальные детали, в итоге получился большой железный комок с острыми краями. Это стало причиной перфорации стенок кишечника в четырех местах», — приводит пресс-служба депздрава слова заведующего хирургическим отделением детского стационара №2 ОКБ Валерия Чевжика.

Чтобы удалить инородные тела, ушить кишечник, удалить воспаленные участки, потребовалось три операции. Сейчас состояние мальчика стабильное, он поправляется и скоро поедет домой, добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...