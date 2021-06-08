В Тюмени спасли ребенка, проглотившего 14 деталей конструктора

Чтобы удалить из кишечника инородные тела потребовалось три операции Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Хирурги Областной клинической больницы №2 спасли 10-летнего тюменца, проглотившего 14 деталей металлического конструктора. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Первоначально у ребенка подозревали воспаление аппендикса.

В депздраве рассказали, что мальчик поступил в ОКБ №2 с болью в животе и рвотой. С подозрением на острый аппендицит его направили к детским хирургам, которые обнаружили в кишечника ребенка инородные тела: в общей сложности 14 деталей от конструктора — болты, гайки и магнит.

«В ходе диагностической операции мы обнаружили серьезное воспаление. Магнит из конструктора собрал на себя остальные детали, в итоге получился большой железный комок с острыми краями. Это стало причиной перфорации стенок кишечника в четырех местах», — приводит пресс-служба депздрава слова заведующего хирургическим отделением детского стационара №2 ОКБ Валерия Чевжика.

Чтобы удалить инородные тела, ушить кишечник, удалить воспаленные участки, потребовалось три операции. Сейчас состояние мальчика стабильное, он поправляется и скоро поедет домой, добавили в ведомстве.