Мэрия в ЯНАО запретила купания во всех водоемах

Все водоемы в Надымском районе признаны непригодными для купания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Надымского района (ЯНАО) запретила местным жителям купаться во всех водоемах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте.

«В соответствии с постановлением Администрации Надымского района „О запрете купания на водных объектах, расположенных на территории муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа“ купание на всех водных объектах на территории района запрещено», — говорится в сообщении ведомства. За нарушение запрета ямальцам грозит административная ответственность.

Местные жители недовольны решением властей и отмечают, что в Надыме есть водоемы, в которых можно купаться. «А почему нельзя купаться, в чем дело? Ладно Янтарное загрязнили, а в речке почему нельзя? На промышленной базе купались. Там хорошо, песок», — написала в соцсети «ВКонтакте» в группе «Надым» жительница Ирина Алексеева.

По словам ямальцев, раньше все горожане отдыхали на озере Янтарное, пока «Научный центр изучения Арктики» не установил степень загрязненности водоема. «Янтарное стоками с дороги превратили в помойку, а теперь запрещают», — комментирует запись Александр Ярковский.

В мэрии объясняют, что запрет на купание связан с характеристиками водоемов района, которые не соответствуют требованиям правил охраны жизни людей на водных объектах. Большая скорость течения, постоянный процесс размывания песчаного дна и берегов рек, заболоченность, низкая температура воды являются недопустимыми для безопасного купания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко ассенизаторская машина сливала нечистоты в озеро. Горожане отметили, что это единственное озеро, в котором разрешено купаться.