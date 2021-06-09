Глава Роскосмоса планирует очистить космическую отрасль от «скверны» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ракетно-космическую отрасль РФ необходимо очистить от коррупции, «скверны» и «гнили». Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, от коррупции, от казнокрадства, ведь это еще хуже, чем санкции. Когда понимаешь, что у тебя директора — барыги, а внутри твоей отрасли гниль — с этим дальше двигаться нельзя», — заявил гендиректор корпорации в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По словам Рогозина, очищение космической промышленности страны является обязательным. «Тех людей, которые примазались еще в 90-е годы и потом использовали отрасль для своего самообогащения, мы их просто выдавим. За те три года, которые я возглавляю „Роскосмос“, было возбуждено несколько десятков уголовных дел», — подытожил он.

Днем ранее Рогозин пообещал уголовные дела, связанные с Роскосмосом. По словам главы Госкорпорации, для этого сотрудники занимаются изучениям документов прошлых лет.