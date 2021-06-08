Суд решил судьбу мусорного полигона для Екатеринбурга

Единственный действующий полигон Екатеринбурга скоро будет закрыт, поэтому нужна новая инфраструктура для утилизации отходов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области отказался отменять конкурс на строительство нового мусорного кластера для Екатеринбурга. Эту информацию URA.RU подтвердил замминистра ЖКХ и энергетики региона Егор Свалов. Истец настаивал, что министерство якобы прописало условия конкурса под определенную компанию.

По словам Свалова, решение Арбитража подтвердило, что никаких нарушений в действиях чиновников нет. «Мы выиграли три процесса в ФАС по жалобам, которые были направлены в адрес ведомства. Наши оппоненты („СРГ-Екатеринбург“ и „Уральская большегрузная техника-Уралвагонзавод“ — ред.) не успокоились, и был подан иск в суд. Но решение арбитража показало, что все условия, прописанные в конкурсе, соответствуют законодательству, требованиям, предъявляемым при создании современных объектов инфраструктуры», — отметил Свалов.

Ранее URA.RU сообщало, что конкурс на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона «Екатеринбург-Юг» стартовал в декабре 2020 года. Предполагаемый объем инвестиций составит более 19 млрд рублей. Условия конкурса соответствовала лишь одна заявка от ООО «Экологические системы». Как отметил замминистра ЖКХ и энергетики, разбирательства в ФАС и суде не повлияли на сроки проведения конкурса. «До конца месяца рассмотрим конкурсное предложение. Затем согласуем с участником условия концессионного соглашения. Учитывая, что один участник, планируем заключить концессионное соглашение в середине августа», — добавил Свалов.

Сейчас весь мусор Екатеринбурга и городов-спутников свозят на полигон «Северный», который скоро будет закрыт. Рядом с действующей свалкой хотят построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Север» (это будет резервный полигон для столицы Урала). Местные жители выступают против этой инициативы из-за близости комплекса к жилым домам.