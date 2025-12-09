Легенда уральского футбола внезапно нашел новую работу

Юрий Матвеев был тренером ФК «Урал» Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший игрок и тренер екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Юрий Матвеев возглавил медиафутбольный уральский клуб «СиндЕкат». На посту он сменил Евгения Аверьянова. О перестановках в клубе объявили на гала-ужине в честь завершения сезона, сообщили в пресс-службе «СиндЕката».

«Легенда уральского футбола возглавил „СиндЕкат“. 58-летний специалист более 12 лет провел в структуре „Урала, дважды возглавляя главную команду. Последним местом работы Юрия Александровича стал „Уралец“ из Нижнего Тагила. „СиндЕкат“ благодарит за работу Евгения Аверьянова и желает удачи в дальнейшей карьере!“ — написали представители команды в telegram-канале.

«СиндЕкат» из Екатеринбурга в последнем сезоне дошел до финала медиалиги, где стал настоящим открытием. Клуб вышел в плей-офф шестого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ), где в матче за третье место уступил «ФК 10», созданную комиками Азаматом Мусагалиевым, Игорем Джабраиловым и другими российскими звездами. В составе «СиндЕката» сейчас выступают бывшие игроки «Урала»: экс-капитан Артем Фидлер, Вячеслав Подберезкин, Анатолий Герк и Адесойе Ойеволе.

Матвеев карьеру игрока начал в СССР. В 1992-м он стал лучшим бомбардиром первого чемпионата России. В 2015-м помог «Уралу» сохранить место в РПЛ. Вновь главным тренером екатеринбургской команды он был с 2020-го по 2021-й.