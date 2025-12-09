Отца 6 детей дважды переехали на улице в Екатеринбурге. Фото
Авария унесла жизнь пожилого печника из Октябрьского района
Фото: предоставлено ГАИ Свердловской области
В Екатеринбурге отца шестерых детей — 78-летнего Владимира Галкина — дважды переехали на нерегулируемом пешеходном переходе. Он скончался на месте происшествия. Авария произошла 20 октября 2024-го, дети погибшего предъявили многомиллионные иски водителям, сказала URA.RU их представитель — адвокат Екатерина Соколовская.
В роковой вечер Владимир возвращался домой. Водитель Daewoo Matiz двигался в сторону улицы Трактовой и сбил пожилого мужчину. По словам Соколовской, эксперты установили, что авария произошла из-за того, что на указанном участке отсутствовало освещение. От удара Владимира отбросило на встречку, где его переехал водитель ВАЗ-21041.
Трагедия произошла в Октябрьском районе
Фото: предоставлено ГАИ Свердловской области
«В день ДТП освещение на вышеуказанном нерегулируемом пешеходном переходе — отсутствовало. Ни одно из устройств для освещения данного участка дороги не работало, что неблагоприятно сказалось на безопасности. Отсутствие уличного освещения нарушает права граждан на личную безопасность в вечернее и ночное время суток, а также на безопасность дорожного движения, что ведет к нарушению прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц», — объяснила Екатерина Соколовская.
Владимир Галкин родился и всю жизнь работал в поселке Истоке Октябрьского района. Там, уверяет Соколовская, его знали многие. «Он был профессионалом от Бога. Довольных клиентов просто не счесть. По словам родных, он был самым замечательным человеком на свете. Близкие гордились им. Во время прощания с Владимиром Сергеевичем десятки человек стояли в очереди у церкви, чтобы проститься с ним», — продолжила Екатерина Соколовская.
Дети Галкина предъявили иски о возмещении морального вреда и компенсации. Они просят выплатить им шесть миллионов рублей. Третьим ответчиком стала администрация Октябрьского района, где произошла авария. «Прошел год, но суд до сих пор не вынес решение. Где справедливость? Неужели за проезд на красный сигнал светофора накладывают штраф в размере 1500-7500 рублей, а за смерть пешехода, который правильно переходил дорогу, наказания нет? Оба водителя продолжают спокойно ездить по городу. Администрация, которая отвечает за данный участок дороги, до сих пор не восстановила там освещение», — возмутилась дочь Владимира Галкина.
