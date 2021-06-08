В курганских лагерях нашли более ста нарушений

Юрий Землянский рассказал об итогах проверки зауральских детских лагерей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти 150 нарушений требований пожарной безопасности выявили сотрудники МЧС в детских лагерях Курганской области перед началом летней оздоровительной кампании. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник регионального ГУ МЧС Юрий Землянский, передает корреспондент URA.RU.

«В ходе проверок было выявлено более 143 нарушения требований пожарной безопасности. Выданы предписания. К административной ответственности привлечено девять юридических лиц и 16 должностных лиц», — заявил Землянский. Одними из самых распространенных нарушений стали не в полной мере разработанные инструкции по пожарной безопасности. «В ходе проверок мы оказывали содействие, объясняли, как это можно переработать», — отметил начальник главка. Также у проверяющих возникали вопросы к оборудованию эвакуационных выходов, но эти нарушения уже устранены.

Особое внимание ГУ МЧС будет уделять лагерям, расположенным в непосредственной близости к лесным массивам. «У нас был один лесной пожар на территории Кетовского района, когда мы были готовы проводить эвакуацию детского лагеря. Но она не потребовалась, потому что сработали профессионально подразделения департамента лесного хозяйства, муниципальной пожарной охраны и федеральной», — сообщил Землянский.

Всего, по данным ГУ МЧС, в Курганской области в реестре организаций отдыха и оздоровления находится 260 организаций, в том числе 15 лагерей с круглосуточным пребыванием, 245 — с дневным пребыванием. В июле 2020 года произошел пожар в столовой оздоровительного лагеря «Лесная Республика» в Каргапольском районе. «В этом году таких происшествий не зарегистрировано и, надеюсь, что не произойдет», — отметил Землянский.