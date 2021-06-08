Мать ребенка-инвалида недовольна тем, как его поздравили с праздником Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ребенок-инвалид из Аромашевского района (Тюменская область) на День защиты детей получил в подарок от местного комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) тарелку, кусок мыла и пакет. Об этом его мать на условиях анонимности рассказала в беседе с URA.RU. Она отметила, что уже вернула подарок обратно.

«Вот такой подарок передали ребенку-инвалиду работники Аромашевского КЦСОНа. Ребенок был „безумно рад“ такому подарку и передает благодарность всему коллективу этого заведения. Я в состоянии обеспечить своего ребенка, подарок я вернула назад, это даже не тот случай, когда говорят — на нравится — раздай нуждающимся», — пояснила она агентству. Фотографией она поделилась в соцсетях.

В Аромашевском КЦСОН обвинения в свой адрес отвергают. Там пояснили, что наборы, которые получили дети, куплены за счет средств Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Бюджетные деньги на это не выделялись. «Это не подарки, приуроченные ко Дню защиты детей. В обществе инвалидов нас просто попросили помочь, купить какие-то приятные мелочи для детей-инвалидов, выделили немного денег. Мои сотрудницы старались уложиться в бюджет, старались сделать так, чтобы эти наборы были универсальными. Чтобы всем детям было приятно. А получилась такая отдача. Сейчас некоторые подчиненные из-за этой ситуации собрались увольняться. Мы решили больше не заниматься подобными вещами, потому что для нас это обернулось неприятностями», — пояснила в беседе с агентством директор учреждения Елена Симонова. Она добавила, что подаренные детям комплекты никто обратно не возвращал.

Так выглядит подарок, который получил ребенок-инвалид из Аромашевского района Фото: соцсеть «ВКонтакте»