Разработчики ответили на вопрос о новых стандартах ЕГЭ-2022

Разработчики пока не знают, какими будут новые модели КИМ для сдачи ЕГЭ в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новые модели КИМ (контрольно-измерительные материалы) для сдачи выпускникам 2022 года ЕГЭ пока находятся в стадии разработки. Об этом в беседе с URA.RU сообщил председатель ученого совета Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), ректор Российского государственного гуманитарного университета, руководитель комиссии по разработке КИМ ГИА по истории, доктор исторических наук Александр Безбородов.

«Каким будет ЕГЭ в 2022 году, пока не могу сказать. Я думаю, что едва ли кто-то может сказать о новых моделях ЕГЭ, их надо разработать сначала», — подчеркнул Безбородов. Разрабатывать новые стандарты ЕГЭ еще не начали.

В беседе с URA.RU заместитель председателя Общественного совета при Минпросвещения России, заслуженный педагог РФ Майя Пильдес рассказала, что КИМ меняется каждый год, с началом введения ЕГЭ в систему образования страны. «Контрольно-измерительные материалы меняют каждый год, они якобы усовершенствуются. То, что называют „угадайка“ — уже ушло. Никакой „угадайки“ сейчас нет, но какие они будут новыми — я не в курсе», — добавила она.

В докладе правительства РФ 8 июня было отмечено, что одиннадцатиклассники в 2022 году будут сдавать ЕГЭ по новым моделям контрольно-измерительных материалов. С 2022 по 2024 год меняться КИМ будут поэтапно, с учетом результатов экзаменов текущего учебного года.