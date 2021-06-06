06 июня 2021
05 июня 2021
04 июня 2021

Инсайд: экс-смотрящего в Шадринске убили на криминальной встрече

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, курок, бойня
В Курганской области встреча шадринцев завершилась криминальными разборками со смертельным исходом Фото:

Бывшего смотрящего курганской колонии Максима Рябова в Шадринске застрелили в ходе криминальной встречи. Разборка обернулась смертью одного и ножевыми ранениями другого участника. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа местных жителей, лично знакомых с убитым.

«Максиму начали звонить и что-то требовать еще накануне, 5 июня. Он очень нервничал, был встревожен. На стрелку пошел один, насколько мне известно, с небольшим мачете», — рассказал один из инсайдеров.

Другой осведомленный источник уточнил, что встреча проходила на повышенных тонах. Затем началась драка. «Рябов, вероятно, использовал оружие, потому что одного из участников разборки доставили с ножевыми ранениями в больницу. Самого его тоже увезли на скорой, но спасти не смогли», — пояснил инсайдер.

По его данным, стреляли в Рябова из «Сайги» — охотничьего ружья на базе автомата Калашникова. Подозреваемого сейчас разыскивают.

Ранее URA.RU сообщало, что СУ СК России по Курганской области возбудил уголовное дело по факту убийства в Шадринске. Накануне там расстреляли экс-смотрящего курганской колонии №1. Инцидент произошел 6 июня во дворе дома, расположенного на улице Красноармейской. 37-летний Рябов после выстрела в живот скончался в больнице.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...