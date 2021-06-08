08 июня 2021

В Челябинской области отменят особый режим

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Челябинцам разрешили выезжать на шашлыки в лес Фото:

С 10 июня в Челябинской области прекращается или особый противопожарный режим. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Соответствующее постановление подписано. Доступ в леса будет разрешен. Что касается открытого огня: его использование разрешено в строгом соответствии с правилами пожарной безопасности», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Особый противопожарный режим действует в Челябинской области с 24 апреля. В муниципалитетах горнозаводской зоны, где снег сходит относительно поздно, его ввели с 1 мая. Главным ограничением для южноуральцев стал запрет на посещение лесов, куда они традиционно привыкли выезжать на шашлыки. Он распространялся в том числе на территории курортных озер: Увильды, Тургояк, Аракуль, а также на Челябинский и Каштакский боры.

Мэрия Челябинска 8 июня выступила с экстренным обращением к горожанам из-за большого числа возгораний тополиного пуха. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, за последние сутки из 80 выездов пожарной охраны в городе 66 связаны с тополиным пухом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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