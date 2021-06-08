В Челябинской области отменят особый режим

Челябинцам разрешили выезжать на шашлыки в лес Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 10 июня в Челябинской области прекращается или особый противопожарный режим. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Соответствующее постановление подписано. Доступ в леса будет разрешен. Что касается открытого огня: его использование разрешено в строгом соответствии с правилами пожарной безопасности», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Особый противопожарный режим действует в Челябинской области с 24 апреля. В муниципалитетах горнозаводской зоны, где снег сходит относительно поздно, его ввели с 1 мая. Главным ограничением для южноуральцев стал запрет на посещение лесов, куда они традиционно привыкли выезжать на шашлыки. Он распространялся в том числе на территории курортных озер: Увильды, Тургояк, Аракуль, а также на Челябинский и Каштакский боры.

Мэрия Челябинска 8 июня выступила с экстренным обращением к горожанам из-за большого числа возгораний тополиного пуха. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, за последние сутки из 80 выездов пожарной охраны в городе 66 связаны с тополиным пухом.