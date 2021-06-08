Пермские власти не дадут школьникам встретиться на выпускном

Пермские власти определили формат выпускных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае выпускной для школьников будет проводится в формате онлайн в cоцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«26 июня состоится краевой выпускной для школьников. Он пройдет в режиме онлайн в группе во „Вконтакте“ „БеZOOMный выпускной“», — сообщается на сайте.

Во время выпускного проведут ряд мероприятий, в том числе флэшмобы, поздравления от родителей, танцы и afterparty. К концу праздника выберут Короля и Королеву выпускного. Ранее пресс-служба правительства Пермского края сообщала, что последние звонки и выпускные в школах могут проводится в офлайн-формате, но с ограничениями, на них мог присутствовать один из родителей.