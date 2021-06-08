08 июня 2021
07 июня 2021

Пермские власти не дадут школьникам встретиться на выпускном

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускница 11 класса Анастасия Санникова во время онлайн Последнего звонка. Челябинск, последний звонок, выпускной онлайн, санникова анастасия
Пермские власти определили формат выпускных Фото:

В Пермском крае выпускной для школьников будет проводится в формате онлайн в cоцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«26 июня состоится краевой выпускной для школьников. Он пройдет в режиме онлайн в группе во „Вконтакте“ „БеZOOMный выпускной“», — сообщается на сайте.

Во время выпускного проведут ряд мероприятий, в том числе флэшмобы, поздравления от родителей, танцы и afterparty. К концу праздника выберут Короля и Королеву выпускного. Ранее пресс-служба правительства Пермского края сообщала, что последние звонки и выпускные в школах могут проводится в офлайн-формате, но с ограничениями, на них мог присутствовать один из родителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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